В Белгородской области откроют еще четыре прививочных кабинета

46 прививочных кабинетов сейчас действуют в области. В них белгородцы могут пройти вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку можно с 8:00 утра, как в будни, так и в выходные. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, с 5 февраля иммунизацию будут проводить в каждом районе. Для этого запустят еще четыре прививочных пункта. Власти планируют вакцинировать 700 тысяч жителей области.

Областные департаменты здравоохранения и социальной защиты и труда в ближайшее время должны организовать централизованную доставку в пункты вакцинации граждан из отдаленной местности. К жителям сел уже выезжают 34 мобильные бригады врачей.

К 4 февраля заявку на получение прививки от COVID-19 подали уже более 32 300 жителей. Из них двумя компонентами вакцины привились 2 194 человека, первый этап вакцинации прошли 26 868 человек.

Завтра, 5 февраля, в регион должна поступить очередная партия вакцины. Ее хватит, чтобы привить еще 11 тысяч человек. Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», на региональном сайте «Электронная регистратура», а также позвонив в поликлинику по месту жительства.