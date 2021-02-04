Наступило психическое расстройство: двух жителей Белгородской области осудят за смерть знакомого

фото из архива. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Старого Оскола завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью и тяжелого, что привело к смерти по неосторожности (ч.4 ст.111, п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ).

По версии следствия, в конце ноября 2019-го староосколец выпивал с соседом. Практически без повода он ударил знакомого ножом в голову. Тогда все обошлось легкими повреждениями.

Уже 7 декабря произошел новый инцидент. 35-летний мужчина у себя дома опять употреблял спиртное с приятелем. Чтобы застолье шло веселее, в гости пригласили еще одного товарища. А дальше начались непонятные интриги. Все тот же староосколец сказал первому знакомому, что приглашенный когда-то оскорблял его сестру, мол, она ведет аморальный образ жизни. На этой почве приятели и решили избить гостя.

Тот, ничего не подозревая, принес с собой алкоголь и присоединился к вечеринке. Но уже скоро из-за какого-то пустяка завязалась ссора. И вот уже сговорившиеся знакомые начали бить третьего ногами и руками по голове. На этом издевательства не прекратились: приятель обвиняемого схватил кусок металлической трубы и ею ударил несколько раз якобы обидчика сестры. После чего избитого выгнали из квартиры. Его случайно нашел сосед, который и вызвал скорую. Однако травмы оказались слишком серьезные. Через четыре дня мужчина скончался.

Следователи передали дело в суд. Отметим, что по информации СУ СКР по Белгородской области, у 31-летнего приятеля обвиняемого во время предварительного расследования наступило психическое расстройство. Это произошло из-за употребления спиртного и канабиоидов. Он потерял способность руководить своими действиями. Поэтому следователи направили в суд ходатайство о применении в отношении него медицинского лечения.