Коронавирус в Белгородской области на 4 февраля: шестеро умерли, 166 заразились

За минувшие сутки в Белгородской области выявили коронавирус у 166 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб 4 февраля. Общее количество зараженных выросло до 28 125.

Выздоровели 23 640 пациентов, накануне окончили лечение 117 человек. В стационарах находятся 1034 белгородца, в том числе 41 на ИВЛ. Лечатся дома 3059 пациентов.

Скончались еще шесть пациентов. Количество летальных случаев теперь составляет 392.

Прошли вакцинацию: двукратно - 1879, получили 1 компонент - 21380. Записались на иммунизацию 22032 человека.