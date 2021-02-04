В банке «Открытие» - структурные преобразования

С 2018 года Александр возглавлял блок управления региональной сетью.

Вениамин Полянцев, ранее занимавший должность руководителя розничного блока , возглавит новый проект по созданию цифровой компании в периметре банковской группы.

В новой должности Пахомов, член правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», будет отвечать за переход блока на новую организационную структуру, рост клиентской базы, повышение эффективности бизнес-процессов и укрепление позиций банка в соответствующих сегментах рынка.

Справка КП

Александр Пахомов родился в Читинской области, окончил Хабаровскую академию экономики и права. В 2013-м окончил IE Business School, получив дополнительное образование — МВА.

Более 10 лет он проработал в группе Банк ВТБ (ПОАО): начав с позиции регионального управляющего, в 2016 году назначен старшим вице-президентом, отвечал за бизнес банка в Москве и Московской области.

С начала 2018 года - Александр в команде «Открытия» и отвечал за объединение банков «Открытие» и Бинбанка. В октября того же года вошел в состав правления.