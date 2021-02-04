На выходных в Белгороде похолодает до -18 градусов

В случае непредвиденной ситуации можно звонить по единому номеру экстренных служб - 112. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Белгород после плюсовой температуры приду морозы. Как ранее сообщала "Комсомолка", 4 февраля температура воздуха составит +1-3º, но уже в пятницу столбик термометра опустится до -7º.

По данным белгородского Гидрометцентра, 5 февраля ожидается снег, ветер с порывами до 15–18 м/с. Температура ночью - 6..8º ниже нуля, днем - 5..7º мороза.

В выходные похолодает еще сильнее. Столбик термометра опустится до -18º.

Спасатели Белгорода призывают водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными. В случае непредвиденной ситуации можно звонить по единому номеру экстренных служб - 112.