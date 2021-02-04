В Белгородской области почти 300 коек вывели из ковидного фонда

257 коек перепрофилировали обратно в плановую помощь из ковидного фонда региона. Об этом накануне рассказала первый заместитель начальника департамента здравоохранения области Людмила Крылова.

Это произошло из-за снижения уровня заболеваемости COVID-19 в Белгородской области. В результате почти три сотни коек перевели в оказание плановой и экстренной помощи по всем другим профилям: Прохоровка - 100, Шебекино - 90, Чернянка - 37, Новый Оскол - 30.

Сейчас в регионе 2690 коек выделены для коронавирусных больных. Из них занято 2055. По словам Людмилы Крыловой, если тенденция по снижению госпитализируемых будет сохраняться, то депздрав продолжит выведение ковидного коечного фонда в общий ресурс.