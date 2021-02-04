Три общественных пространства обустроят в Белгородской области

Три общественных пространства благоустроят в Шебекинском горокруге. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Работы проведут в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Шебекино на набережной в районе Ледовой арены обустроят пешеходные дорожки, спортивное покрытие, установят МАФы и выполнят озеленение. На территорию пляжа завезут песок, установят ограждение и наружное освещение.

Парковка, тротуар и детская площадка появятся на территории бювета в поселке Маслова Пристань. Территорию тоже озеленят, установят МАФы, обустроят небольшую часовню.

Также преобразится общественное пространство в районе Белянского Дома культуры. Здесь появятся спортивная площадка, пешеходные дорожки, наружное освещение. Уникальность территории придаст ландшафтное разнообразие.