В Белгородской области увеличат количество пунктов, где можно вакцинироваться от коронавируса

фото из архива "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

36 пунктов вакцинации от коронавируса и 26 выездных бригад работают в Белгородской области. Власти рассчитывают увеличить количество прививочных площадок во всех районах региона.

- У нас в планах должно быть 59 пунктов вакцинации, 57 выездных бригад. Ждем поставки комплектующих для ряда муниципалитетов. Контракты заключены на все наши потребности, в ближайшее время мы получим все оборудование. Крайний срок по контракту — 15 февраля. К этому времени должна поступить большая партия вакцины, - рассказала первый заместитель начальника департамента здравоохранения области Людмила Крылова.

С осени 2020-го в область поступило уже 70 764 дозы вакцины, рассчитанной для иммунизации 35 382 человек. По данным на 3 февраля, одним компонентом привились 19 164 белгородца, полный курс прошли 1 850 человек. Заявки на добровольную иммунизацию подали более 20 000 жителей региона.