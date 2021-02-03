Белгородцев ждет мокрый снег и дождь

Днем ожидаются умеренные осадки - снег и дождь. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным белгородских синоптиков, 4 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью возможны небольшие, днем умеренные осадки - снег и дождь. Местами туман, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3º ниже нуля до 2º тепла, днем столбик термометра будет колебаться в пределах +1..+6º.

Что касается областного центра, то в Белгороде в ночь на четверг от -1º до + 1º, днем ожидается +1...3º.

Спасатели просят жителей региона соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Следить за исправностью электропроводки, и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов.