Под Белгородом пьяный мужчина угнал коммунальный грузовик и перевернулся на нем

22 января полицейским Белгородского района поступило сообщение: на одной из улиц в поселке Октябрьский опрокинулась коммунальная техника – грузовик «МАЗ».

Приехавшие на место гаишники выяснили, что транспортом управлял 33-летний местный житель. Мужчина был пьян. Это подтвердило медосвидетельствование. В результате ДТП водитель не пострадал.

Также правоохранители выяснили, что белгородец подрабатывал на уборке мусора, так как планировал в дальнейшем устроиться в коммунальную службу. Без разрешения он взял на стоянке грузовик и отправился домой, однако по пути попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в региональном УМВД, в отношении мужчины составили административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Кроме того, возбудили уголовное дело - ч.1 ст.166 УК РФ (Угон). Пьяному угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.