Станислав Панов: Задержания и аресты журналистов – это беззаконие!

Станислав Панов уверен: ущемление свободы массовой информации - недопустимо.

- Только недавно журналистов поздравляли с профессиональным праздником. Со всех экранов и страниц чиновники, депутаты, руководители всех мастей и рангов говорили о правах журналиста, важности и незаменимости его работы.

Не секрет, что журналистская деятельность зачастую сопряжена с риском – например, в «горячих точках», криминальных расследованиях. Но когда опасность при исполнении профессиональных обязанностей исходит от тех, кто должен защищать – это за гранью здравого смысла.

Я не поддерживаю несанкционированные мероприятия. Мы, коммунисты, ведем свою политическую деятельность в правовом поле, не подвергая риску участников наших акций.

Но невозможно остаться в стороне, когда представители СМИ и медиа, с соответствующими удостоверениями, пресс-картами и прочими обязательными по закону документами, во время своей работы задерживаются, а затем и подвергаются аресту. Напомню, что в «Законе о СМИ» четко указано: «В РФ поиск, получение, производство и распространение массовой информации не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством».

Мы выражаем протест против беспрецедентного задержания журналистов по всей стране и Белгороде в частности. Подобное отношение к представителям СМИ и медиа недопустимо, ущемление свободы массовой информации - противозаконно. Мы будем и впредь выступать за свободу распространения и получения правдивой информации.

Станислав ПАНОВ,

первый секретарь Комитета БРО КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Белгородской областной Думе