В Белгороде упавшая сосулька разбила лицо ребенку

Белгородские следователи разбираются в причинах травмы ребенка. Силовики начали проверку после того, как у дома №24 по улице Есенина в Белгороде на мальчика упала сосулька. Большая ледяная висячая наледь сорвалась с крыши, разбилась в полете, и осколки отлетели в лицо ребенку. У него ссадина выше глаза и кровоподтек на щеке.

- В ходе проверки будет дана оценка бездействию должностных лиц управляющей компании, на которой лежит обязанность содержания территории дома и обеспечения безопасности жителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном СУ СКР.

Кроме того, следователи напоминают жителям области о необходимости соблюдать осторожность и не подходить близко к стенам зданий. При обнаружении на крышах сосулек, необходимо обращаться в обслуживающую компанию.