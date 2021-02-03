В Белгородской области скончались еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Белгородской области. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, умерли две жительницы Белгорода 75 и 43 лет. Они лечились в горбольнице №2. Также среди скончавшихся - две жительницы Старого Оскола 80 и 64 лет и 80-летняя женщина из Губкина. Все трое находились в Старооскольской окружной больнице. Всего к 3 февраля умерли 386 белгородцев с инфекцией.

За минувшие сутки в Белгородской области заразились коронавирусом 168 человек. Общее количество инфицированных составляет 27 959. Выздоровели 275, всего справившихся с болезнью 23 523.