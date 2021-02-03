Определены победители первенства Белгородчины по самбо

Фото: архив пресс-службы Белгородского госуниверситета.

За право носить звание лучшего сразились молодые спортсмены со всех концов области. Турнир длился два дня: сначала выступали самбисты разных весовых категорий 2005-2007 годов рождения, затем - 2003-2005-х.

В итоге обладателями золота в первый день стали Наталия Неверова, Анна Красноруцкая, Ульяна Драгунова, Диана Иваненко, Анжелика Ранжурова, Виктория Некрасова Александра Рыжкова, Дарья Зюзюкина, Стефан Сторожев, Ярослав Прийма, Назар Наумов, Алексей Грицов, Евгений Ананьевский, Константин Пыханов, Владислав Фефелов, Егор Брылев и Евгений Матвеев. Во второй день - Татьяна Самотягина, Анна Красноруцкая, Софья Исаева, Дарья Ефимова, Анжелика Ранжурова, Алина Игнатова, Софья Андриец, Елизавета Чикишева, Виктория Гараева, Дмитрий Емельянов, Назар Наумов, Данил Гемук,Тимофей Кузьменко, Артур Шаромов, Владислав Фефелов, Никита Серищев, Федор Федин и Артем Дроботенко.

– Каждая победа – это стимул двигаться вперёд, - делится эмоциями Алина Игнатова, призер первенства России 2016 года. Студентка педагогического института НИУ «БелГУ» делится планами на будущее: впереди поездка в Армавир для участия в чемпионате России.

Победители нынешнего турнира представят Белгородскую область на первенствах Центрального федерального округа. Желаем удачи нашим землякам!