В Белгородской области полицейские задержали «дачного» вора

В Белгородской области задержан 46-летний мужчина, попавшийся на очередной краже. В этот раз он обчистил дачу в селе Зеленая Поляна. Хозяин – 69-летний пенсионер – увидев, что из дома исчезли вещи, обратился в полицию.

Как рассказали в УМВД по Белгородской области 3 февраля, оперативники задержали вора по горячим следам. Им оказался житель Прохоровского района, ранее неоднократно судимый, в том числе за тяжкие преступления.

По предварительным данным, мужчина орудовал он ночью. Сначала забрался на крышу веранды, затем с помощью ножовки демонтировал на втором этаже металлическую решетку, разбил окно и проник в дачный дом. Унес все, что попало под руку – бензопилу, водяной насос и даже десятилитровую бутыль с вином. Ущерб, причиненный владельцу дачи, составил более пяти тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело (п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Правоохранители подозревают его в ряде подобных эпизодов.