В Белгородской области потеплеет до 3 градусов

Ночью синоптики обещают мокрый снег, днем в отдельных районах региона пройдет дождь. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сегодня, 3 февраля на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах с дождем. Местами туман, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер восточный, с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 градуса мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.

В Белгороде ночью температура составит 2-4 градуса мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Белгородские спасатели просят граждан не посещать водные объекты региона и не выходить на лед. В данный момент лед потерял свою прочность, выход на него чрезвычайно опасен! В сложившейся ситуации родителей просят не пускать детей на водоемы региона и не оставлять их без присмотра.