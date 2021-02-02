Выставочный зал « Родина» представит белгородцам «Мужчину и женщину»

Фото пресс-службы Выставочного зала "Родина".

В Белгороде с 5 февраля в Выставочном зале «Родина» начинает свою работу выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства членов БРО ВТОО «Союз художников России», посвященная 23 февраля и 8 марта. Выставку работ, объединенную названием «Мужчина и женщина», смогут увидеть как белгородцы так и гости города.

Выставка уникальна не столько своей идеей, сколько тем, что художники не перестают говорить на эту вечную и важную для каждого из нас тему, отображая свой опыт, свое видение, подход и решения в своих полотнах.

Свои произведения искусства для выставки представили следующие авторы: В. Аксенов, М. Браковенко, В. Бородина, Д. Безбородых, В. Воробей, В. Желобок, М. Исаева, В. Кузьминов, А. Костяников, Н. Коркин, Н. Лудцева, Г. Новиков, О. Попова, Н. Плешкова, М. Скорбач, Я. Серпухова, А. Юсупов и другие художники.

Экспозиция будет доступна посетителям до 14 марта 2021 года.