В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще шесть жителей. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, от заражения коронавирусной инфекцией в регионе скончалось еще 6 жителей. За минувшие сутки в области на 171 человека прибавилось число заболевших, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 27 791 белгородец.

Сскончавшиесяза последние сутки — два жителя Белгорода 1940 и 1945 годов рождения, житель Шебекинского городского округа 1950 года рождения и житель Яковлевского городского округа 1956 года рождения. Все четверо проходили лечение на базе Городской больницы №2. Также среди умерших — жительница Старооскольского городского округа 1954 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице и житель Ракитянского района 1944 года рождения, проходивший лечение в Борисовской ЦРБ.