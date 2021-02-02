Жителям поселка Чернянка Белгородской области напомнили, как опасен огонь

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Белгородской области продолжается профилактическая операция «Отопление», которая направлена на предотвращение возгораний в жилых помещениях. Сотрудники МЧС России напоминают жителям региона о соблюдении правил пожарной безопасности, инструктируют, как себя следует вести в случае пожара.

Инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы Чернянского района проверили состояние электропроводки, побелку печей, наличие тяги в вентиляционных каналах у жителей частного сектора поселка Чернянка. Спасатели предупредили граждан об обязательной ежемесячной проверке систем отопления, напомнили о правилах топки печей, эксплуатации газового оборудования и электрических приборов. В дополнение к противопожарному инструктажу инспекторы дали рекомендации по правилам безопасного поведения в условиях неблагоприятных погодных явлений и их последствий.

Жители поселка получили из рук спасателей листовки с озвученными правилами безопасности.