В Белгородской области в 2020 году установили 195 новых лифтов и планируют заменить еще 180. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Белгородской области продолжается реализация проекта ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных домах (МКД). В рамках первого этапа проекта (2017-2018 годы) было заменено 500 лифтов, а в период с 2019 по 2022 годы, на втором этапе, планируется заменить еще 800. При этом в 2019 году было установлено 167 новых лифтов. А в 2020-м - 195 в 54 многоквартирных домах. В частности, работы по установке новых лифтов проводились: в Алексеевском городском округе (4 лифта в 1 МКД); в Белгороде (125 лифтов в 32 МКД); в Губкинском городском округе (15 лифтов в 6 МКД); в Старооскольском городском округе ( 51 лифт в 15 МКД). На 2021 год запланирован капитальный ремонт общего имущества в 258 МКД региона общей площадью 1329 тысяч квадратных. метров. В перечень работ входит установка 180 лифтов в 52 многоквартирных домах.