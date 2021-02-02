Синоптики предупреждают белгородцев о сильных осадках и гололеде

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

По данным белгородских синоптиков, сегодня, 2 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью синоптики прогнозируют осадки, местами в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами по области – туман, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 1 градуса мороза до 4 тепла.

В Белгороде ночью ожидается 1-3 градуса мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.