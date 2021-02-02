Судебные приставы и специалисты службы занятости договорились о взаимодействии по трудоустройству белгородских должников-алиментщиков

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области совместно с Управлением по труду и занятости населения региона на совместном совещании с администрациями муниципальных районов и городских округов говорили о взаимодействии по вопросам трудоустройства должников-алиментщиков. Совещание проходило в режиме видеоконференции.

В совещании приняли участие главный судебный пристав Белгородской области Денис Казанов, врио начальника отделения организации исполнительного производства Ханифа Усманова, начальник отделения организации дознания Алексей Григоркин и представители Управления по труду и занятости населения Белгородской области.

В ходе встречи, врио начальника отделения организации исполнительного производства рассказала о текущей ситуации по исполнению требований исполнительных документов по алиментным обязательствам на территории Белгородской области и мерах, направленных на активизацию работы.

Первый заместитель начальника управления по труду и занятости населения области Татьяна Калюжа предложила алгоритм работы судебных приставов и сотрудников центров занятости населения области по содействию в трудоустройстве лиц, которые являются должниками по алиментным платежам. На встрече говорилось о необходимости активизировать взаимодействие с центрами занятости населения в части нахождения новых форм и методов трудоустройства должников.