В Белгородской области общепиту разрешили работать ночью. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области заведения общепита заработают в ночное время. Срок ограничений, которые были введены с 1 декабря 2020 года в Белгородской области, истекает завтра. На оперативном совещании правительства, которое прошло 1 февраля, врио губернатора области Вячеслав Гладков подчеркнул, что просит оперативно довести информацию до предпринимателей. В частности, Вячеслав Гладков отметил:

- У них есть ассоциации, надо, чтобы сейчас эти предприниматели воспряли. Этот сектор экономики важен для нас и с точки зрения занятости, и с точки зрения функционирования самого бизнеса.

Напомним, что с 1 декабря 2020 года в области общепиту запретили работу после 23:00, но позже региональные власти разрешили кафе и ресторанам работать по пятницам и субботам до полуночи.