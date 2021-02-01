В честь 25-летия Паралимпийского комитета России в Белгороде откроют новую спортивную арену Фото: "КП" Архив

14, 15 и 16 мая в Белгороде торжественно откроют строящуюся спортивную арену. Решение приняли на встрече врио губернатора Вячеслава Гладкова с президентом Паралимпийского комитета РФ , которая состоялась 29 января. Открытие новой арены приурочат к празднованию 25-летия Паралимпийского комитета РФ, которое пройдет в Белгороде. Как подчеркнул Вячеслав Гладков, для области – это большая честь, в Белгород приедут люди, которые прославляют Россию, являются многократными чемпионами мира, паралимпийскими чемпионами.

При этом врио губернатора отметил, что в области проживает 5000 детей-инвалидов и спорт для них — это возможность сформировать жизненную позицию.

Напомним, что весной прошлого года в Белгородской области открылось отделение Паралимпийского комитета РФ.