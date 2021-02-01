Белгород поборется за звание лучшего города России. Фото: "КП" Архив

Белгород поборется за звание лучшего города России. Поддержать свой любимый город может любой житель области, приняв участие в интернет-голосовании.

В России стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города страны в 2021 году. Во всероссийском конкурсе «Город России – национальный выбор» может принять участие любой желающий. Из всех крупных административных центров страны россиянам с помощью интернет-голосования предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием.

Жители города и области могут проголосовать за любимый Белгород на сайте всероссийского проекта.