Арест автомобиля заставил безответственного белгородца погасить задолженность по алиментам. Фото: "КП" Архив

Житель Волоконовского района Белгородской области оплатил 138 тысяч рублей задолженности по алиментам перед своим несовершеннолетним сыном после ареста автомобиля судебным приставом-исполнителем.

Суда обязал мужчину ежемесячно выплачивать алименты своему ребенку. Однако родительские обязанности он не выполнял, добровольно денежные средства не выплачивал, официального места работы должник не имел.

Образовалась задолженность, общая сумма долга на содержание несовершеннолетнего сына составила более 138 тысяч рублей. При этом у должника не было особого желания общаться с сотрудниками органов принудительного исполнения, требования о явке на прием он игнорировал.

В рамках исполнительного производства судебные приставы провели работу по установлению имущественного положения должника. Согласно полученным ответам установили, что за родителем зарегистрировано транспортное средство - Газель «ГАЗ 330252», на который незамедлительно был наложен арест.

Только после этого ареста авто мужчина вышел на связь с судебным приставом-исполнителем. Сотрудник службы разъяснил должнику, что если в установленные законом срок задолженность не будет оплачена, транспортное средство передадут на принудительную реализацию.

Мужчина оплатил 138 тысяч рублей в счет погашения задолженности по алиментным платежам.

Отметим, если родитель и дальше будет уклоняться от выплаты алиментов, должник может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей» и даже уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или трудоспособных родителей».