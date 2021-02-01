В ближайшие сутки на территории Белгородской области прогнозируется усиление ветра

При сильном ветре опасно находиться вблизи старых высоких деревьев. Фото: Ирина ТАРАСОВА

По данным белгородских синоптиков сегодня, 1 февраля, на территории области прогнозируется усиление ветра. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем восточной четверти 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Погода будет облачной с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег. Днем временами по области осадки, местами сильные, в виде снега и дождя. Ночью местами туман. Днем будет наблюдаться налипание мокрого снега, возможны метель, гололед. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 2-7 градуса мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В связи с ухудшением погодных условий, сильными осадками и порывистым ветром, Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает жителей и гостей региона быть внимательными на улицах. Особенно вблизи слабо укрепленных широкоформатных и ветхих конструкций. При сильном ветре возможно падение крупных деревьев, рекламных щитов, повреждение кровли домов, порыв воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов. Спасатели рекомендуют быть осторожными и по возможности избегать нахождения вблизи данных объектов.