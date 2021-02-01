Сотрудники МЧС России напомнили белгородским автовладельцам о мерах пожарной безопасности

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сотрудники МЧС России непрерывно ведут с автолюбителями разъяснительную работу, в ходе которой объясняют им правила пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта. Эта профилактическая работа очень важна, так как пожары на транспорте отличаются стремительностью развития и большим материальным ущербом.

Во время рейда в Красненском районе сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красненского района Главного управления МЧС России по Белгородской области рассказали автолюбителям об опасности заправки транспортных средств горючим в помещении гаража и зарядки аккумуляторов непосредственно на автомобиле, так как это может спровоцировать пожар. Автовладельцам также порекомендовали вовремя проходить технический осмотр, следить за исправностью всего электрооборудования, за герметичностью и исправностью топливной аппаратуры двигателя.

Особое внимание автовладельцев сотрудники МЧС России обратили на серьезное отношение к противопожарному состоянию самих гаражей. Необходимо следить за исправностью электропроводки и не допускать проведения в помещениях огневых работ, чтобы сберечь свое имущество и здоровье.

Не забыли инспекторы напомнить участникам дорожного движения и о том, что в случае необходимости следует уступать дорогу спецтранспорту, ведь от того, насколько быстро спецслужбы прибудут к месту происшествия, зачастую зависят жизни людей.

А чтобы закрепить полученные здания, инспекторы вручили автомобилистам памятки о правилах пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта.