Волонтеры Белгородского района помогают регистрироваться для вакцинации. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

В Белгородском районе добровольцы помогают пожилым людям регистрироваться на вакцинацию от коронавируса. Они информируют о работе стационарных пунктов и графиках выездов бригад медиков, способах предварительной записи, телефонах горячих линий, раздают информационные листки о проведении прививки против коронавирусной инфекции.

Вчера волонтеры Комсомольского сельского поселения помогали в заполнении анкет пожилым людям, пришедшим на вакцинацию в местный ФАП.

Добровольцы Хохловского сельского поселения оказывали помощь жителям в оформлении регистрации для проведения вакцинации от COVID-19 на базе Белгородской районной больницы.