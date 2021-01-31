Первая рабочая неделя февраля в Белгородской области будет слякотной. Фото: "КП" Архив

Начиная с завтрашнего дня, 1 февраля, в Белгородской области установится слякотная промозглая погода. Днем синоптики прогнозируют до 4º тепла, ночью столбик термометра опустится до 6º мороза. Соответственно под ногами будет скользко, а над головой мокро.

Осадки в виде дождя и мокрого снега «порадуют» жителей области все дни за исключением среды. Слабый ветер юго-западного направления завершит неприглядную погодную картину. Самое время залезть под уютное толстое одеяло и читать книжку.

С 1 февраля похолодает, причем существенно: ночью в пятницу ожидается до 12º мороза.