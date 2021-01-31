В Шебекинском городском округе благоустроят родник. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

Родник на Белоколодезянской территории Шебкинского городского округа в селе Стрелица-Первая будет благоустроен по просьбе жителей села. После определения источника финансирования работы планируется выполнить в текущем году.

Родник пользуется большой популярностью у местных жителей. Вода в нем чистая и замечательная на вкус, за ней в любое время года приезжают не только местные, но и жители окрестных сел.

Глава администрации округа Владимир Жданов поддержал инициативных жителей. Управлением архитектуры и градостроительства администрации Шебекинского округа уже разрабатывается проект реконструкции и благоустройства территории вокруг родника.