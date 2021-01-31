В Белгороде глава Единой транспортной компании пообещал еженедельно лично проверять соблюдение масочного режима

Фото: https://vk.com/aleksander_motivator.

Глава Единой транспортной компании Александр Васильченко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что в конце рабочей недели лично проверил, как соблюдаются требования Роспотребнадзора в общественном транспорта. В 18 автобусах в среднем около 20% пассажиров были без масок. И пообещал, что будет еженедельно проводить такие рейды.

Александр Васильченко, в частности, написал: «Порядка 20% пассажиров пренебрегают требованиям, но по моей просьбе все надевали маски, всего у двух пассажиров масок не оказалось. Любезно предоставил свои. Что характерно, возрастные пассажиры в большинстве случаев в масках, а молодые люди пренебрегают».

При этом во время проверки оказалось, что только у двух пассажиров масок не было, другие просто их не одевали. Глава ЕТК также сообщил, что планирует не реже раза в неделю проверять работу водителей и общаться с пассажирами.