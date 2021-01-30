Еще один пункт вакцинации от коронавируса открылся в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

Сделать прививку от COVID-19 в медико-санитарной части Стойленского ГОКа могут все желающие. Перед процедурой каждый пациент проходит осмотр врача-терапевта, заполняет анкету о состоянии здоровья и согласие на получение прививки.

Вакцинацию проводит медперсонал Старооскольской окружной больницы имени Святителя Луки Крымского. После прививки пациенты в течение получаса находится под наблюдением врачей. Все данные о вакцинированных вносят в федеральный реестр для контроля и анализа их состояния.

Противопоказанием к проведению вакцинации является: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

Также вакцинацию нельзя проводить при обострении хронических заболеваний (необходимо выждать не меньше 2-4 недель после выздоровления или ремиссии).

Препятствием станет и беременность, период грудного вскармливания. Не вакцинируют тех, кто не достиг возраста 18 лет.