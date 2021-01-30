В Белгородскую область поступят еще 14 400 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Фото: "КП" Архив

В Белгородскую область поступят еще 14 400 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Поставка рассчитана для вакцинирования 7 200 жителей области.

В департаменте здравоохранения напомнили, что с начала вакцинации один компонент вакцины поставили уже 11 661 человек, полный курс иммунизации прошли 1 495 жителей области. При этом на вакцинацию записались 19 179 белгородцев, в том числе 913 за последние сутки.

Напомним, что области пристановили запись на вакцинацию через электронные ресурсы депздрава. Теперь это можно сделать на портале Госуслуг. Запись через портал Госуслуг единая по всей России и позволяет сэкономить некоторое время. Записывая все свои данные в более расширенном варианте, белгородцы тем самым помогают не дублировать в поликлинике часть работы. При этом сохраняется запись через регистратуру поликлиник, туда можно обратиться как лично, так и через региональную электронную регистратуру new.2dr.ru.