В Белгороде экспериментируют со светофорами на Щорса. Фото со страницы Вконтакте мэра Белгорода Юрия Галдуна

Сколько времени прошло, а народ продолжает обсуждать реконструкцию улицы Щорса на Харгоре. «Продолжаем контрольно-измерительные процессы светофорных объектов на Щорса. Временно зачехлили некоторые светофоры. Заодно проверим, станет лучше или хуже пропускная способность», - сообщил горожанам мэр Белгорода Юрий Галдун на своей странице в соцсети.

Небольшая информация вызвала активную реакцию горожан. «Являюсь человеком, недовольным реконструкцией Щорса, но в данном моменте говорю вам спасибо. Спасибо, что пытаетесь пробовать, что, где и каким образом можно улучшить/исправить», - отметил один из белгородцев.