Белгородцы с 1 февраля получат увеличенные соцвыплаты. Фото: "КП" Архив

С 1 февраля 2021 года на 4,9% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время в Белгородской области ее получают более 278 тысяч федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.

На 4,9% также будет проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля вырастет до 1211,66 рубля в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 933,25 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 144,37рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 рубля.

Помимо этого, также увеличится пособие на погребение, которое выплачивается родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля 2021 года размер пособия составит 6424,99 рубля.