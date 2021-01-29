Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Белгородскую область вновь возвращается зима. По данным белгородских синоптиков, в субботу, 30 января, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами снег, днем небольшой снег, а в некоторых районах пройдет мокрый снег. Местами по области туман. На дорогах возможно налипание мокрого снега, гололедица. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Белгороде ночью 3-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

В воскресенье, 31 января, несколько потеплеет, в Белгороде дневная температура составит 4 градуса тепла, ночная – 3 градуса мороза. Возможен мокрый снег.