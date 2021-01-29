Белгородские судебные приставы взыскали с должника-алиментщика 350 тысяч рублей

Белгородские судебные приставы взыскали с должника 350 тысяч рублей. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

350 тысяч рублей неустойки по алиментам взыскали с должника белгородские судебные приставы. По решению суда белгородец должен ежемесячно выплачивать алименты, однако отец игнорировал свои родительские обязанности, алименты на содержание ребенка выплачивать не хотел. Неустойка по алиментам списана со счета.

Октябрьский районный суд города Белгород постановил взыскать в пользу ребенка неустойку в размере около 350 тысяч рублей за несвоевременную оплату алиментов.

Судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного исполнения, в том числе ограничил должника в праве на выезд за пределы Российской Федерации.

Также пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего должнику транспорта: «Chevrolet Captiva», мотоцикла «Kawasaki ZZ-R 400», «Ford Focus», «Chevrolet Captiva» и вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах.

В результате неустойка по алиментам была списана с банковского счета белгородца и перечислена взыскательнице.