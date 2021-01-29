Белгородская областная Дума и Липецкий областной совет депутатов подписали соглашение о сотрудничестве

Фото пресс-службы областной Думы Белгородской области.

Делегация Белгородской области во главе с председателем заксобрания Ольгой Павловой посетила с рабочим визитом Липецкую область. В ходе встречи в Липецком областном совете депутатов спикеры двух региональных парламентов – Ольга Павлова и Павел Путилин – подписали соглашение о сотрудничестве между заксобраниями.

Подписанный документ предполагает расширение межпарламентских связей, совершенствование законодательного обеспечения социально-экономического развития Липецкой и Белгородской областей. Также стороны намерены вести парламентский контроль за исполнением законодательства и обмениваться опытом во всех сферах правового регулирования.

Ольга Павлова подчеркнула:

- Нам интересен ряд направлений, которые развивают коллеги. Это организация деятельности молодежного парламента региона и взаимодействие с молодежью в целом, у Липецкого облсовета много социальных проектов в этом направлении. Здесь выстроено активное взаимодействие депутатов областного и муниципального уровней. Нас также очень заинтересовало информационное сопровождение деятельности областного Совета депутатов, развитие обратной связи с избирателями посредством электронной приемной на сайте Липецкого облсовета.

По словам руководителя заксобрания Липецкой области Павла Путилина, региональные парламенты двух областей многое объединяет. Законодатели многие годы наблюдают за работой коллег, беря на вооружение наиболее удачные темы и проекты. Он, в частности, отметил, что липчан всегда интересовал опыт Белгородчины по развитию культуры, благоустройству территорий и дорожному строительству.

Напомним, что на сегодняшний день облдума уже ведет совместную работу с законодательными органами Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Крым.