Белгородские энергетики за год снизили потери электроэнергии в сетях на 53,9 млн кВтч

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В «Россети Центр Белгородэнерго» подвели итоги работы по снижению потерь электроэнергии. По итогам 2020 года фактические потери снизились на 53,9 млн кВтч по сравнению с уровнем 2019 года, или до 9,51% от отпуска в сеть. Объем полезного отпуска составил 6 941 млн кВтч.

Снижению потерь способствовали своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов, увеличение пропускной способности ЛЭП, развитие систем учета, оптимизация режимов работы сетей, внедрение нового цифрового оборудования и технологий, а также мероприятия по выявлению безучетного и бездоговорного потребления.

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