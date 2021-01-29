В Белгородской филармонии выступит лауреат международных конкурсов Арсений Тарасевич-Николаев

Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.

5 февраля в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Концерт для фортепиано с оркестром №23 ля мажор В.А. Моцарта исполнит лауреат международных конкурсов Арсений Тарасевич-Николаев (фортепиано, Москва).

В исполнении симфонического оркестра под управлением главного дирижера — заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина прозвучит Симфония №104 ре мажор Йозефа Гайдна.

Музыкант — продолжатель известной музыкальной династии. Лауреат Международных конкурсов пианистов имени Александра Скрябина, имени Эдварда Грига, Кливлендского и Сиднейского международных конкурсов пианистов. В 2017 году пианист был удостоен престижной премии PremioChigiana.

Арсений Тарасевич-Николаев гастролирует в странах Европы и Азии (в том числе в Италии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Норвегии, Польше, Литве, Израиле, Китае, Японии), также в США, где его концерты проходили в Карнеги-холле в Нью-Йорке, Северенс-холле в Кливленде и на других известных сценах.