Белгородцев предупредили, что участие в несогласованных митингах может обернуться уголовным наказанием

Колонна белгородцев прошла по Свято-Троицкому бульвару мимо Вечного огня. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В областной прокуратуре рассказали, чем может обернуться участие в несогласованных митингах. Так, организаторы подобных мероприятий несут ответственность по ст. 20.2 КоАП. Она подразумевает наказание: от штрафа в 20 тысяч рублей до обязательных работ на 100 часов или административного ареста до 15 суток. А вот за неоднократное участие в несогласованных митингах можно схлопотать до 5 лет тюрьмы. Ответственность лежит и на родителях, чьи дети вышли на подобное мероприятие, их могут оштрафовать за неисполнение своих обязанностей по воспитанию.

Кроме того, если участники несогласованных акций протеста создают помехи движению транспорта или функционированию социальной инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, то за это они тоже могут быть привлечены к административной ответственности.

Отметим, что областная прокуратура уже объявила руководителям вузов и ссузов Белгорода и Старого Оскола предостережения, чтобы они провели профилактическую работу среди своих студентов.