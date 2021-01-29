Жителя Старого Оскола, забившего до смерти костылем знакомую, осудили. Фото: "КП" Архив

В Старом Осколе внесли приговор 35-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подвыпивший мужчина до смерти избил знакомую костылем, за что проведет девять с половиной лет в колонии строгого режима.

Во время следствия и суда было установлено, что 10 августа 2020 года В Старом Осколе по улице Коммунистической хозяин дома с двумя приятелями распивал спиртное, позднее к ним присоединилась знакомая. Между нею и хозяином произошла ссора. В ответ хозяин костылем избил ее, причинив множественные телесные повреждения. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета.