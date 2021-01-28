В Шебекино проходит первенство Белгородской области по боксу. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

В шебекинском спорткомплексе «Юность» в эти дни проходит первенство Белгородской области по боксу. В соревнованиях принимают участие 150 боксеров в возрасте от 15 до 18 лет из Белгорода, Губкина, Старого и Нового Оскола, Валуек, Корочи, Шебекино, Грайворона, а также поселков Вейделевки, Разумное, Ракитное, Ровеньки, Уразово и села Верхопенье.

Спортсмены будут соревноваться в различных весовых категориях. Одной из главных задач турнира является выявление кандидатов в сборную команду области для участия в первенстве Центрального Федерального Округа.

Самые результативные спортсмены, доказавшие свою высокую технико-тактическую подготовку и морально-волевые качества, получат дипломы, медали и ценные подарки, сообщает пресс-служба администрации Шебекинского округа.