В Грайворонском округе Белгородчины поддержали акцию «Блокадный хлеб»

Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

В Грайворонском районе сотрудники библиотеки, музея, управления культуры и волонтеры центра молодежных инициатив организовали работу информационных точек, где рассказывали о блокаде Ленинграда, о подвигах его жителей и кусочке блокадного хлеба, сообщает пресс-служба администрации Грайворонского городского округа.

Они напомнили старшему поколению и рассказали младшему, что блокада Ленинграда длилась 872 дня и единственной надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба по мере сжатия кольца вокруг блокадного Ленинграда постепенно превратилась в небольшой кусочек хлеба. Именно поэтому ключевым символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» стал кусочек хлеба весом в 125 грамм – именно такую норму установили в блокадном городе.

Как подчеркнула сотрудник Грайворонского краеведческого музея Мария Черниченко, такие памятные мероприятия важны, в первую очередь, для молодежи. Ведь память жива до тех пор, пока она передается из поколения в поколение.