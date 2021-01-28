Художественную выставку «Со-Творение» увидят белгородцы. Фото: "КП" Архив

5 февраля в белгородском выставочном зале «Родина» состоится официальное открытие художественной выставки «Со-Творение» работ члена Союза художников России Надежды Кущевой и художника-живописца Ирины Козловой – Кузнецовой (Воронеж).

Надежда Кущева окончила Воронежскую государственную академию искусств, живет и работает в Воронеже, большую часть времени посвящает семье и творчеству. С 2016 года является членом Союза художников России. В своем творчестве Надежда отдает предпочтение технике масляной живописи и особое внимание уделяет цвету и композиции. Излюбленными жанрами являются портреты и пейзажи, большинство которых и будет представлено на выставке.

Ирина Козлова-Кузнецова живет и работает в Воронеже с 2003 года. В 2012 году окончила Воронежское художественное училище по специальности живопись. Затем были годы самостоятельного обучения в мастерских заслуженного художника РФ А.Н. Лаврова и члена Союза художников России Е.Д. Щеглова.

Название выставки выбрано неслучайно. На сегодняшний день Надежду и Ирину связывают долгие годы дружбы и творчества, любовь к красоте и в целом к искусству.

Авторы выставки являются активными участниками областных, городских, региональных, Всероссийских выставок и пленэров. Работы художниц находятся в музеях города, в частных коллекциях России и за рубежом.

Белгородцы смогут познакомиться с творчеством Надежды Кущевой и Ирины Козловой-Кузнецовой до 23 февраля 2021 года.