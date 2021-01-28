В Белгородской области работает 26 прививочных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области открыты 26 прививочных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день одним компонентом привито 8 348 человек, полный двухкомпонентный курс получили — 1 314 человек, сообщили в департаменте здравоохранения.

К тем, которые были открыты раньше, добавились пункты в Новооскольской и Корочанской ЦРБ. Также два пункта вакцинации дополнительно открыты в Краснояружской ЦРБ и три в Шебекинской ЦРБ. Еще два пункта открыла на своей площадке поликлиники РЖД Белгорода.

В области пункты вакцинации открыты: в Городской поликлинике Белгорода; «Полимедика» (Белгород); поликлинике РЖД; в Старом Осколе; Губкинской ЦРБ; Белгородской ЦРБ; Алексеевской ЦРБ; Краснояружской ЦРБ; Шебекинской ЦРБ; Яковлевской ЦРБ; Чернянской ЦРБ; Новооскольской ЦРБ; Корочанской ЦРБ; Томаровской районной больнице.

Как сообщили в депздраве, в регион поступила новая партия вакцины, рассчитанная для вакцинации 3600 человек.