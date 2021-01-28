Белгородские спасатели снова пришли на помощь животным, попавшим в беду

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Главное управление МЧС России по Белгородской области нередко поступают звонки с просьбой о помощи животным, попавшим в беду. Вот и в этот раз спасатели помогли вызволить двух собак, которые в подвале попали в западню, а из-под капота авто – застрявшую там кошку.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Ракитянского района позвонил очевидец, который сообщил, что в поселке Пролетарский Ракитянского района по улице Ватутина между подъездами дома № 8 в подвал провалились 2 собаки и не могут самостоятельно выбраться. Прибывшие к месту вызова сотрудники дежурного караула пожарно-спасательной части № 32 помогли выбраться испуганным животным.

Позже, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Белгородского района с просьбой о помощи обратилась владелица автомобиля. Она сообщила, что в поселке Северный Белгородского района по улице Шоссейная, в районе дома 21, под капотом ее машины застряла бездомная кошка и не может самостоятельно выбраться. На помощь выехали сотрудники поисково-спасательной службы Белгородской области. Прибывшие к месту вызова спасатели аккуратно извлекли застрявшую кошку, после чего освобожденная поторопилась покинуть место происшествия и скрылась из вида.