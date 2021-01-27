В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще 5 человек. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в регионе от заражения коронавирусом скончались еще 5 жителей. Всего за прошедшие сутки в области выявлено 176 новых случаев заражения (с начала пандемии число заболевших белгородцев составило 26 762). Наибольшее число зараженных – в Старооскольком горокруге – 42 человека (всего – 3 938). Отметим, что в этом округе наблюдается тенденция к росту числа пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Скончавшиеся за минувшие сутки две жительницы Белгорода 1928 и 1972 годов рождения, проходившие лечение на базе Городской больницы №2.Также среди умерших— житель Губкинского городского округа 1968 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1962 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1956 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.