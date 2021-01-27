Белгородские росгвардейцы навестили ветерана, участвовавшего в прорыве блокады Ленинграда

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области

В 77-ю годовщину со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с соблюдением всех санитарных мер безопасности, помощник начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Ирина Бугаева навестила ветерана Великой Отечественной войны Николая Зинченко. «С войной у меня особые счёты – война украла мою юность» - говорит ветеран.

Николай Зинченко попал в окружение семнадцатилетним, восемнадцатилетним освобождал Харьков, в девятнадцать – Ленинград, прорывал блокаду. В двадцать – Прибалтику, а двадцать первый год встретил под Берлином. Это была особая война, такой войны еще мир не знал. Боевые потери составили 11 миллионов, а гражданских погибло 17 миллионов.

- Но покуда жив русский дух, будет жить наша страна! - уверен участник Великой Отечественной войны Николай Зинченко.

Полковник в отставке, он воевал на Западном и Ленинградском фронтах. Его мундир украшают многочисленные награды. Среди них — «Орден Отечественной войны» второй степени, медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда».

От имени руководства и личного состава регионального управления Росгвардии представитель ведомства поздравила Николая Андреевича, участвовавшего в прорыве блокады Ленинграда, с этой светлой памятной датой, вручила цветы и подарки.

Полковник полиции Ирина Бугаева, зачитывая приветственный адрес, подчеркнула:

- Проходят годы, но героизм жителей блокадного Ленинграда и тех, кто участвовал в боях за город, неизменно остается символом жизнелюбия, высочайшей жертвенности и преданности Отечеству. Низкий вам поклон от нас за вашу доблесть и стойкость.